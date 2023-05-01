Legodan bilimsel cihaz yapıldı: Deri hücresi üretiyor

Legolarla yapılan yeni cihaz insan dokusu örnekleri oluşturabiliyor.

Tasarımın ardındaki araştırma ekibi, "Dünyanın en popüler oyuncaklarını kullanarak insan dokusu örnekleri oluşturabilen, düşük maliyetli, kolay erişilebilir bir yazıcı yapmaya karar verdik" diyor.

Ekipte görev alan Sion Coulman, Chris Thomas ve Oliver Castell, The Conversation'da yayımladıkları bir yazıda legodan yapılma biyoyazıcının ne işe yarayacağını da açıkladı.

Üç akademisyenin aktarımına göre "biyoyazıcılar bilim insanlarının hücreleri üç boyutlu olarak büyütmelerini sağlıyor". Aynı zamanda "insan biyolojisinin karmaşık mimarisini" de en iyi şekilde taklit ediyor.

"Biyobaskı teknolojisi, sağlıklı ve hastalıklı dokuları incelemek için daha gerçekçi modeller oluşturmasına olanak tanır" diyen ekip, bu makinelerin son derece pahalı olduğunu da sözlerine ekliyor:

"Sorun şu ki, bu makinelerin onlarca, hatta yüzlerce, binlerce sterlin gibi göz yaşartıcı derecede yüksek bir maliyeti var."

Biyoyazıcı teknolojisi çığır açıcı olarak görülse de dünya genelinde çok az araştırma ekibinin bu cihazları elde edebilecek bütçesi var.

Ekip, "Bu durum, kendi uygun fiyatlı biyoyazıcımızı yapıp yapamayacağımızı merak etmemize neden oldu. Cevabımız 'evet'ti ve onu Lego kullanarak yapmaya karar verdik" diyor.

Ekibin ürettiği biyoyazıcı henüz emekleme aşamasında olsa da insan deri hücrelerinin katmanlarını oluşturmak için kullanılıyor.

Araştırmacılar cihazın tam ölçekli bir modele doğru evrildiğini ve daha da geliştirildiğini vurguluyor:

"Yapımı 500 sterline (yaklaşık 12 bin TL) mâl olan biyoyazıcımız, hassas biyolojik malzeme üretmek için gereken hassasiyet düzeyine ulaşıyor."