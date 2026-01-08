Lenovo'dan CES'te 'Hibrit Yapay Zeka' hamlesi

DENIZ GÜLDAĞ / LAS VEGAS

Nvidia CEO’su gibi dijital dünyanın pek çok ünlü isminin katıldığı, onbinlerce kişinin izlediği ‘şov’ tadındaki etkinliğin açılışında Lenovo CEO’su Yang, yapay zekânın insan potansiyelini artıracağını ve şirketleri transforme edeceğini vurguladı.

20.000 kişi kapasiteli 'Sphere Las Vegas' tıklım tıklım dolmuştu

Etkinlikte katlanılabilir ekranlar ve yapay zeka destekli gözlükler gibi konsept cihazları sergilendi ve 2026 Dünya Kupası'nda Lenovo’nun yapay zeka analizleri için FIFA ile ortaklık kurduğu açıkladı. Yapay zekayı, basit sohbet robotlarının ötesine geçiren ve kendi başına bir büyüme motoru haline dönüşen bir unsur olarak tanımlayan Yuanqing Yang şu açıklamaları yaptı:

Yapay zeka yaratıcılığımızı artıracak, sezgilerimizi keskinleştirecek ve hayal gücümüze ilham verecek. Bu, insanın potansiyelini artırmaya, geliştirmeye ve en üst düzeye çıkarmaya yönelik temel bir değişim.

Yapay zeka, işletmelerin kendi verilerini ve karar verme mekanizmalarını kullanarak "kendi kendine öğrenen ve kendini yeniden icat eden varlıklar" haline gelmelerini sağlıyor.

Yang, yapay zekadaki değerin sadece işlem gücüyle değil, sonuça ulaşma hızıyla ve gerçek hayattaki uygulamalarla ölçüldüğünü vurguladı.

Sphere'de Önemli Duyurular

Yapay zeka altyapısını güçlendirmek için Nvidia ve Lenovo arasında 'Yapay Zeka Giga Fabrikası programı kapsamında ortaklık kuruldu.

Cihazlar arası entegrasyon için kişisel yapay zeka sistemi 'Qira'nın lansmanı gerçekleştirildi.

Katlanabilir ThinkPad'ler, yapay zeka destekli gözlükler ve akıllı ekranlar gibi geleceğin cihazları sergilendi.

Lenovo'nun FIFA ile yaptığı ortaklık sayesinde 2026 Dünya Kupası için "Football AI Pro" adlı uygulamanın lansmanı yapıldı.

Şirketler yapay zeka fabrikaları kuracak

Etkinliğe katılan Nvidia’nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang da konuşmasında, “Yapay zeka her sektörü dönüştürürken, bütün ülkelerde şirketler 'akıl’ üretmek için yapay zeka fabrikaları kuracak veya kiralayacaklar" dedi.

Lenovo CTO'su Tolga Kurtoğlu, Lenovo'nun “yapay zeka süper ajanları” (bilgi işleyen, kararlar alan ve bir hedefe ulaşmak için harekete geçen otonom sistem), hibrit yapay zeka, kişiselleştirilmiş deneyimler ve çoklu ajan koordinasyonu vizyonunu ele alarak, yeni Qira yapay zeka platformu, Agent Core (Yapay zeka ajanı bilgi işlem çekirdeği) ve robotik bir köpeği tanıttı ve daha iyi kullanıcı sonuçları için cihazlar arasında sorunsuz ve proaktif yapay zekanın önemini vurguladı.

Özetle, Lenovo Tech World @CES'te, "hibrit yapay zeka geleceği'' için donanım, yazılım ve iş süreçlerine derinlemesine entegre edilmiş, yaygın ve kişiselleştirilmiş yapay zekaya doğru stratejik bir kayma vurgulandı.