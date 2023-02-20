Lenovo'dan işten çıkarma sinyali

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olarak nitelenen Çin merkezli Lenovo, PC'ler ve diğer akıllı cihazlara yönelik zayıflayan talepten zarar görmeye devam ederken, yaklaşık üç yıldır ilk kar düşüşünü bildirdi ve işten çıkarmalar konusunda uyarıda bulundu.

Lenovo CEO'su Yang Yuanqing , "Akıllı cihazlar pazarı en kötü döneminde" dedi.



Şirketin işgücü ayarlamaları yaparak giderleri kısması ve aynı zamanda büyüme potansiyeli yüksek işletmelerinde işe alımları arttırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Financial Times’ın haberinde, “Lenovo, uzaktan çalışmaya geçişin teşvik ettiği tüketici elektroniği satışlarında büyük bir artışın olduğu pandemi yıllarından sonra düşüşe geçen bir endüstrinin öncüsü oldu” yorumu yapıldı.

FT’ye göre, “Büyük ekonomiler artık enflasyonist baskılardan muzdarip olduğu ve resesyonla karşı karşıya kaldığı için, bireysel tüketiciler ve şirketlerin harcamalarında daha temkinli davranması küresel bilgisayar talebinin düşmesine yol açtı.”

Lenovo üst yöneticisi Yang, “piyasanın hala pandemi dönemi envanterini sindirdiği” düşüncesinde olduklarını söyledi. Öte yandan Yang, PC pazarının yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye devam edeceğini tahmin ederek, "Pazar talebinin birçok kişinin beklediği kadar kötü olmadığını düşünüyoruz" dedi.