Link içeren paylaşımlar daha az görünecek

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada kullanıcıların paylaştığı tweet'lerin hangi şartlarda daha fazla etkileşim alacağını duyurdu.

Musk, tweet'lerin etkileşiminin kullanıcıların yaptığı paylaşıma bağlı olmakla birlikte bazı kurallar çerçevesinde yayılacağını söyledi.

Musk, yaptığı açıklama şu satırlara yer verdi:

"Kullanıcılar metin, resim veya video olsun bir gönderiye bakarak ne kadar fazla ekran süresi geçirirse, o kadar fazla desteklenecek. Bu platformda yerel olarak yayınlanan videolar harici bir bağlantıdan daha fazla desteklenecek, çünkü bir videoyu izlemek için bir bağlantıya tıklamak çok daha fazla zaman harcanmasına yol açıyor"

Musk, kullanıcıları Twitter'ın dışına yönlendiren videolu bağlantı adreslerinin tweet'lerin etkileşimini düşüreceğini, çünkü Twitter'da video izlemenin aksine kullanıcının bu yolla daha fazla zaman kaybettiğini kaydetti.