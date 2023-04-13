LinkendIn’den yeni özellik: Nerede çalıştığınızı patronunuza soracak

LinkedIn'e tıpkı Twitter veya Meta uygulamalarındaki gibi doğrulama rozetleri geldi. Ücretsiz olarak sunulan rozetler, kimlik veya şirket e-postası ile doğrulama yapılması halinde kullanılabilecek.

Webtekno’da yer alan habere göre, Microsoft, kendi e-posta servisini kullanan şirketlere LinkedIn’de doğrulama rozetleri vermeye başladı.

Meta ve Twitter'ın aksine ücretsiz olarak sunulan bu özellik, kullanıcıların doğrulanmış bir e-postaya sahip olduklarını ve hatta gerçekten profillerinde yazan şirkette çalıştıklarından emin olunmasını sağlayacak.

LinkedIn'in doğrulama rozetlerinin kullanılabilir olması için çalışanların bir şirket e-postasına sahip olması gerekecek.

Doğrulama yapan ve rozet alan kullanıcı, bu rozeti profil sayfasında da gösterebilecek.