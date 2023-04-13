LinkendIn’den yeni özellik: Nerede çalıştığınızı patronunuza soracak
İş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn, yeni özelliğini duyurdu. Hizmete sunulan rozetler, işveren tarafından doğrulandığı takdirde kullanılabilecek.
LinkedIn'e tıpkı Twitter veya Meta uygulamalarındaki gibi doğrulama rozetleri geldi. Ücretsiz olarak sunulan rozetler, kimlik veya şirket e-postası ile doğrulama yapılması halinde kullanılabilecek.
Webtekno’da yer alan habere göre, Microsoft, kendi e-posta servisini kullanan şirketlere LinkedIn’de doğrulama rozetleri vermeye başladı.
Meta ve Twitter'ın aksine ücretsiz olarak sunulan bu özellik, kullanıcıların doğrulanmış bir e-postaya sahip olduklarını ve hatta gerçekten profillerinde yazan şirkette çalıştıklarından emin olunmasını sağlayacak.
LinkedIn'in doğrulama rozetlerinin kullanılabilir olması için çalışanların bir şirket e-postasına sahip olması gerekecek.
Doğrulama yapan ve rozet alan kullanıcı, bu rozeti profil sayfasında da gösterebilecek.