Mali zararla sonuçlanan saldırıların %92’si e-posta kaynaklı

Unified Mail Gateway Ekibi tarafından 2023 yılına ilişkin hazırlanan Türkiye E-Posta Güvenliği Durum Raporu’na göre, geçen yıl Türkiye'deki işletmelerin %46'sı e-posta kaynaklı fidye yazılımı saldırılarına maruz kaldı. Raporu değerlendiren Çakıcı, “UMG Güvenlik Platformunu kullanan işletmelerle siber güvenlik endişelerini değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir anket gerçekleştirdik. 34 milyon 786 bin 488 yüksek riskli e-posta tehdidini analiz ederek Türkiye’de e-posta güvenliği ile ilgili önemli bulguları 7 ayrı konu başlığında değerlendirdik. Araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık %59’u, e-posta tabanlı siber saldırılardan kaynaklanan risklerle ilgili endişelerini bildirirken %52'si ise siber tehditlerde artış gözlemlediklerini ifade etti” dedi.

İşletmelerin %46’sı fidye yazılımı saldırılarına maruz kaldı

2023 yılında e-posta güvenliği ile ilgili mevcut durumun derinlemesine ele alındığı raporda, engellenen 34.786.488 yüksek riskli e-posta tehdidi analiz edildi. Analizler sonucunda, Türkiye'deki işletmelerin %46'sının fidye yazılımı saldırılarına maruz kaldığı gözlemlendi.

E-posta aracılığıyla gerçekleştirilen fidye yazılımı saldırıları, 2023 yılında da belirgin bir artış göstererek işletmeleri sekteye uğrattı ve önemli miktarda fidye talebine neden oldu.

Spam e-postalar geçtiğimiz yıla göre %12,82, kimlik avı saldırıları ise %23,94 arttı.

Raporda ele alınan bir diğer konu ise spam e-posta’lar oldu. İşletmeler 2022’de 16.032.833 spam e-posta ile karşı karşıya kalırken, bu rakam 2023 yılında %12,82'lik bir artışla 18.088.974'e yükseldi. Türkiye’de kimlik avı saldırıları ve kötü amaçlı URL'ler de giderek daha yaygın hale geldi ve 2023 yılında da çevrimiçi güvenlik konusunda artan bir endişe olmaya devam etti.