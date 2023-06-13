McDonald's, ChatGPT'den tarif alarak yeni içecek hazırladı

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ChatGPT, birbirinden farklı sektörlerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu defa McDonald’s Türkiye, yeni ürünleri için ChatGPT’den destek aldı.

McDonald’s, ChatGPT’ye Türk gençlerinin yaz sezonu için beklenti ve hayallerinden bahsederek buna uygun tatlı ve ferah bir içecek tarifi hazırlamasını istedi.

ChatGPT iki farklı smoothie tarifi hazırladı. "Hayalimdeki Tarifler” ismindeki yeni smoothie menüsü satışa sunuldu.

ChatGPT’nin tarifiyle hazırlanan içeceklere Lemon Chiller Smoothie ve Unicorn Smothie ismi verildi.