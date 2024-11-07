Merakla beklenen PlayStation 5 Pro Türkiye’de: Fiyatı hayal kırıklığı yarattı

Sony'nin yeni konsolu PS5 Pro, 7 Kasım’da sürpriz bir etkinlikte piyasaya giriş yaptı. Yeni PlayStation 5 Pro, global pazarlarla aynı zamanda Türkiye’de de satışa çıktı. Avrupa pazarında 799 euro, ABD pazarında 699 dolar olan PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı da yüksek bir rakamla ön siparişlere açıldı.

Resmi distribütör garantili olarak zincir teknoloji mağazalarında ve internet sitelerinde satışa çıkan PlayStation 5 Pro, ülkemizde ön siparişe açılmış durumda. Stokların sınırlı olduğu belirtilirken teslimatların ise 14 Kasım ila 21 Kasım arasında değişiklik gösterildiği fark edildi.

PS5 PRO TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

PS 5 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 49.999 TL (1.459 dolar/ 1.355 deuro) olarak açıklandı. Bu da yurt dışı modellere kıyasla epey bir fiyat farkı olduğunu gözler önüne seriyor.

PS5 Pro, özellikle grafik yetenekleri açısından orijinal konsola göre daha güçlü. Başlangıçta 90'ın üzerinde oyuna sahip olan PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyun da piyasaya sürülecek.

Öte yandan bu konsol, ham TFLOPS değeri bakımından PS5’e göre yüzde 67 daha fazla işlem gücü sağlıyor. Sony'ye göre bu da ortalama olarak yaklaşık yüzde 45 daha hızlı bir performans sunuyor. Yeni konsolda Wi-Fi 7 desteği, iki USB-A portu, iki USB-C portu (bunlardan yalnızca biri 10 Gbps hız sunuyor) ve ek depolama için ekstra M.2 yuvasına sahip 2 TB SSD bulunuyor.

PS5 PRO ÖZELLİKLERİ

PS5’ten %,yüzde 45 daha hızlı işleme

2-3x Işın izleme (bazı durumlarda x4)

33,5 teraflop

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) yükseltme/kenar yumuşatma çözümü

Gelecekteki SDK sürümü için 8K’ya kadar çözünürlük desteği

Özel makine öğrenimi mimarisi

AI Accelerator, 300 TOPS 8 bit hesaplama / 67 TFLOPS 16 bit kayan nokta desteği