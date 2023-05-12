Messenger, Apple Watch ile yollarını ayırıyor

Bazı Messenger kullanıcılarına 31 Mayıs'tan sonra Apple Watch'ların artık Messenger'ı desteklemeyeceğine dair bildirim gönderildi. Ancak uygulamadan gelen bildirimleri saatlerinde almaya devam edecekleri belirtildi. Söz konusu gelişmenin ardından gözler Meta'ya çevrildi.

Ardından bir Meta sözcüsü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler." ifadelerine yer verildi.

Meta, 2015 yılında tanıttığı Apple Watch için Messenger uygulamasını sonlandırma kararıyla ilgili bir neden belirtmedi.

Bazı Facebook kullanıcıları, bu kararın alınmasındaki en büyük etkenin, çoğu işlemin saat uygulamasından yapıldığı ve telefon uygulamasında az vakit geçirilmesiden kaynaklı olduğunu düşünmekte. Apple tarafında ise, şirket watchOS 10 ile birlikte daha fazla fitness ve sağlık özelliklerine odaklanacak gibi görünüyor.