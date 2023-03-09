Messenger, Facebook'a geri dönüyor

Messenger’ın yakında Facebook uygulamasıyla yeniden birleştirileceği bildirildi. Buna göre, Facebook kullanıcılarının mesajlaşmak için Messenger uygulamasını yüklemeleri zorunluluğu kaldırılmış olacak.

Facebook’un başkanı Tom Alison konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Messenger çok yakında Facebook uygulamasına dahil edilecek” ifadelerini kullandı.

Facebook ve Messenger, 2014’ten beri ayrı uygulamalar olarak kullanılıyordu.