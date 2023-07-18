Meta, günlük 100 bin dolar ceza ödeyebilir

Norveç'in veri koruma düzenleyicisi yaptığı bir basın açıklamasında Meta'nın Instagram ve Facebook kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiğini söyledi.

Eğer Meta, düzeltici önlemler almazsa, 4 Ağustos'tan 3 Kasım'a kadar her gün için bir milyon kron (100.000 dolar) para cezasına çarptırılacak. Norveç'in gizlilik komisyonu Datatilsynet'in başkanı Tobias Judin, "Bunun yasadışı olduğu o kadar açık ki, şimdi ve derhal müdahale etmemiz gerekiyor" dedi.

Norveçli düzenleyici kurum, Avrupa mahkemesinin Meta'nın reklam için konum, davranış ve daha fazlası gibi kullanıcı verilerini toplamasını yasaklayan kararının ardından harekete geçerek bu karara vardı. Datatilsynet, eylemlerini Avrupa Veri Koruma Kurulu'na havale etti, bu da cezayı Avrupa çapında genişletebilir.

Meta, Reuters'e yaptığı açıklamada Datatilsynet'in kararını incelediğini ve kararın hizmetlerini hemen etkilemeyeceğini söyledi. Bir Meta sözcüsü konuya dair "Yasal dayanaklarla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor ve işletmeler bu alanda düzenleyici kesinlik eksikliğiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.