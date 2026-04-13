Meta, hayal kırıklığı yaratan ‘yapay zeka’sını değiştiriyor

Deniz Güldağ

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta Platforms, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka modeli “Muse Spark”ı geçen hafta tanıttı.

Teknoloji devinin bir önceki modelinin yarattığı hayal kırıklığının ardından gelen bu adım, Meta’nın yapay zeka sektöründeki stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yapılan yorumlara göre, Muse Spark’ın lansmanı, Meta’nın OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi rakiplerle rekabeti hızlandırma çabasının bir parçası.

Şirket, bu hedef doğrultusunda yapay zeka alanındaki en yetenekli uzmanları bünyesine katmak için de büyük yatırımlar yapıyor.

Zuckerberg’in geçen yaz işe aldığı ve Meta’nın yeni yapay zeka çalışmalarını denetlemekle görevlendirdiği, Scale AI'ın* eski CEO’su Alexandr Wang bunun somut bir örneği olarak gösteriliyor.

Verilen bilgilere göre, Meta'nın daha önce açık kaynaklı olarak geliştirdiği yapay zeka modellerinin aksine Muse Spark, kapalı kaynak bir sistem olarak geliştirildi.

Model, doğrudan Meta’nın yapay zeka sohbet botuna ve platform içindeki diğer AI özelliklerine güç verecek. Şirketin uzun vadeli vizyonu ise “süper zeka” olarak tanımlanan, kullanıcılar için kompilike görevler üstlenebilen gelişmiş kişisel asistanlar geliştirmek.

Meta’nın paylaştığı test sonuçlarına göre, Muse Spark, bazı alanlarda Gemini modelini geride bırakırken, OpenAI ve Anthropic’in sistemleriyle rekabet edebiliyor. Ayrıca Muse Spark'ın, Elon Musk'ın şirketi xAI'ın Grok yapay zeka modeline kıyasla da birçok testte belirgin üstünlük sağladığı öne sürülüyor.

Meta’nın hisseleri geçen hafta yapılan duyurunun hemen ardından yaklaşık yüzde 4 yükselmiş, duyuru gününü yüzde 6,5 artışla kapatmıştı.

*Scale AI, yapay zeka geliştirmek isteyen şirketlere “veri altyapısı” sağlayan ABD merkezli bir teknoloji şirketidir.