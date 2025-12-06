Meta, karma gerçeklik gözlüklerinin lansmanını ileri tarihe aldı

Meta, Phoenix adı verilen karma gerçeklik gözlüklerinin çıkış tarihini erteledi. Business Insider’ın şirket içi bir memoya dayandırdığı haberine göre, 2026’nın ikinci yarısı için planlanan lansman 2027’ye alındı.

Şirket yöneticileri Gabriel Aul ve Ryan Cairns, bu ertelemenin “detayların doğru şekilde tamamlanması için daha fazla alan sağlayacağını” söyledi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Meta, konuya ilişkin Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Daha önce Puffin adıyla anılan cihazın yaklaşık 100 gram ağırlığında olduğu ve Apple’ın Vision Pro modeli gibi üst segment başlıklarla kıyaslandığında daha düşük çözünürlüklü ekran ve daha zayıf işlemci performansına sahip olacağı belirtiliyor.

Meta’nın gözlük stratejisinde yeni sayfa

Karma gerçeklik teknolojisi, artırılmış gerçeklik (AR) ile sanal gerçekliği (VR) birleştirerek dijital içeriklerin gerçek dünya öğeleriyle etkileşime girmesini sağlıyor. Meta’nın Phoenix modeli, bu alanda şirketin Quest serisi ve Ray-Ban iş birliğiyle üretilen akıllı gözlüklerinin ardından yeni bir adım olması bekleniyordu.

Bloomberg News, Meta’nın metaverse girişimleri için bütçede yüzde 30’a varan kesintiye gitmeyi planladığını aktardı. Metaverse operasyonları, şirketin Reality Labs birimi içinde yer alıyor. Bu birim; Quest karma gerçeklik başlıklarını, EssilorLuxottica iş birliğiyle geliştirilen Ray-Ban akıllı gözlüklerini ve gelecek artırılmış gerçeklik projelerini yürütüyor.