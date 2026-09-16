Meta One abonelikleri duyuruldu: İşte paket fiyatları

Meta, içerik üreticileri, işletmeler ve yoğun yapay zeka kullanıcıları için yeni Meta One abonelik paketlerini kullanıma sunuyor.

Şirket, ana uygulamalarının ve Meta AI'ın ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Yeni abonelikler ise kullanıcılara mevcut hizmetlerin yanında daha geniş yapay zeka erişimi ve ek özellikler sunacak.

Meta One abonelikleri neler sunuyor?

Meta'nın mevcut tek ürün abonelikleri de devam ediyor. Facebook Plus aylık 55.99 TL, Instagram Plus 55.99 TL ve WhatsApp Plus 41.99 TL fiyatla sunuluyor.

Şirket bunun yanında birden fazla hizmeti ve Meta AI özelliklerini bir araya getiren paketleri de devreye alıyor. Core paketinin aylık fiyatı 259 TL, Premium paketin fiyatı ise 729 TL olarak belirlenmiş durumda.

- Meta One Essential - 259 TL

- Meta One Advanced - 869 TL

- Meta One Expert - 2.599 TL

- Meta One Max - 8.699 TL

Donanımhaber'in aktardığına göre bu paketlerde Facebook, Instagram ve WhatsApp avantajlarının yanı sıra yapay zeka ile görsel ve video oluşturma gibi işlemler için daha geniş kullanım hakkı sağlanıyor. İşletmeler ve içerik üreticileri için hazırlanan Essential paketi ise aylık 259 TL. Paket, Meta Verified kapsamında sunulan bazı avantajları şirketin yeni yapay zeka araçları ve işletme ajanıyla birleştiriyor.

Daha üst seviyedeki Advanced paket Instagram için aylık 869 TL, Expert paket ise 2.599 TL fiyatla sunuluyor. Advanced paketinde Hikayeleri zamanlama ve gönderiler ile Reels açıklamalarına ayda dört adet tıklanabilir URL ekleme gibi özellikler bulunuyor. Her iki pakette de hesap erişiminin başka kişilere parola paylaşmadan devredilebilmesi, içeriklerin başka hesaplar tarafından yeniden paylaşılması durumunda bildirim alınması ve Instagram içi aramalarda daha fazla görünürlük gibi avantajlar yer alıyor.

Serinin en üstünde ise aylık 8.699 TL fiyatla Meta One Max bulunuyor. Paket, diğer planlardaki özelliklerin yanı sıra işletme ajanlarına en yüksek kapasitede erişim sunuyor. Ayrıca kullanıcıların insan destek ekibinden sınırsız destek talep edebilmesine ve gerçek bir Meta çalışanından telefon görüşmesi istemesine imkan tanıyor.

Meta, yeni aboneliklerin daha önce test edilen planların genişletilmiş hali olduğunu belirtiyor. Şirkete göre mevcut abonelik ve deneme programlarına 15 milyondan fazla kayıt gerçekleşti. Meta ayrıca ücretli özellikleri gelecekte Edits video düzenleme uygulamasına ve yapay zeka destekli gözlüklerine de taşımayı planlıyor.