Meta, reklamsız aboneliklerden ücret alacak

Meta, düzenleyici kurumlara önümüzdeki aylarda Avrupa'daki kullanıcılar için reklamsız abonelik (SNA) planını kullanıma sunmaya hazırlandığını söyledi.



Plana göre kullanıcılar kişiselleştirilmiş reklamlarla Instagram ve Facebook'a ücretsiz erişmeye devam edecek veya hizmetlerin reklamsız sürümleri için ödeme yapacak.

Raporda, plan kapsamında Meta'nın düzenleyicilere, masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 Euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 Euro ücret alacağını söylediği belirtildi.



Wall Street Journal'ın haberine göre, mobil cihazlarda fiyat ayda yaklaşık 13 Euro’ya çıkacak çünkü Meta, Apple ve Google'ın uygulama mağazaları tarafından uygulama içi ödemelerden alınan komisyonları da hesaba katacak.