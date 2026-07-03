Meta, yapay zekâ çiplerinde Samsung'a yöneliyor

Meta'nın geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ çiplerini Samsung'un 2 nanometre üretim süreciyle üretmeyi planladığı öne sürüldü.

İddianın hayata geçmesi halinde Meta, birinci ve ikinci nesil şirket içi yapay zekâ hızlandırıcılarını üreten TSMC yerine Samsung ile çalışmaya başlayacak.

Yapay zekâ yatırımları hız kazanıyor

Meta, 2030 yılına kadar 5 gigavat veri merkezi kapasitesine ulaşmayı hedeflerken, şirket içi yapay zekâ çipi geliştirme çalışmalarını da hızlandırıyor.

Şirketin hızlı bir geliştirme takvimi izlediği, gelecek yıl üçüncü ve beşinci nesil yapay zekâ çiplerini piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Meta'nın her altı ayda bir yeni nesil yapay zekâ çipi geliştirmeyi hedeflediği ve çip tasarımı ile geliştirme sürecinde Samsung'un System LSI birimiyle birlikte çalıştığı ifade edildi.