Meta, yapay zekalı “personalar” özelliğini kullanıma sunacak

Meta, Facebook ve Instagram'ın da dahil olduğu hizmetlerinde yapay zeka destekli "persona"ları önümüzdeki aydan itibaren kullanıma almayı planlıyor. Özellik ile kullanıcılara arama yapmaları, tavsiyeler almaları ve ürünleriyle etkileşime geçmeleri için yenilikler sunulacak.

Financial Times'ın haberine göre, bu kişilikli yapay zekalar arasında Abraham Lincoln gibi konuşan ve "sörfçü tarzında" seyahat önerileri sunan modeller olacak. Daha önceki bilgilere göre 30 kişilik sunulacak.

Şirket, sohbet robotlarının devreye girmesiyle birlikte kullanıcı ilgisini yenilemenin yanı sıra daha iyi hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanıcı verilerini toplamayı hedefliyor. Uzmanlar, sohbet robotlarının etkileşimi artırmanın yanı sıra, kullanıcıların ilgi alanları hakkında büyük miktarda yeni veri toplayabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Haziran ayı başlarında, uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, Instagram uygulamasında soruları yanıtlayabilecek ve 30 farklı yapay zeka kişiliği tarzında tavsiyelerde bulunabilecek yeni bir "Yapay Zeka ile Sohbet" özelliğinin işaretlerini tespit etti. Sızıntıya göre sohbet robotu kullanıcıların mesaj oluşturmasına da yardımcı olabilecek.