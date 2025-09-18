Meta yeni nesil akıllı gözlüğünü tanıttı: Fiyatı açıklandı

  1. Ekonomim
Meta, dahili ekrana sahip ilk tüketiciye hazır akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü. 799 dolarlık Meta Ray-Ban Display gözlükleri, küçük bir dijital ekrana sahip olup, nöral teknolojiyle güçlendirilmiş bir bileklik aracılığıyla el hareketleriyle kontrol edilebilecek.

Milyarder iş insanı Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin yerleşik bir ekrana sahip ilk tüketiciye hazır akıllı gözlüğü olan 799 dolarlık Meta Ray-Ban Display gözlüklerini tanıttı.

799 dolar olan gözlükler, nöral teknoloji ile çalışan bir bileklik aracılığıyla el hareketleriyle kontrol edilebilen küçük bir dijital ekran içeriyor.

Yeni akıllı gözlükler, şirketin yalnızca ses özellikli Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri ile şirketin geçen yılki Connect etkinliğinde açıkladığı deneysel Orion artırılmış gerçeklik gözlükleri arasında bir köprü görevi görüyor. Orion, kablosuz bir bilgi işlem aparatı yardımıyla bir kişinin gerçek dünya görüş alanının üzerine 3B görseller yerleştirebiliyor, ancak bu gözlüklerin üretimi pahalı ve henüz tüketicilere sunulmuyor.

Meta Ray-Ban Display gözlükler, kullanıcıların el hareketleriyle cihazı kontrol etmesine olanak tanıyan bir EMG bilekliği olan Meta Nöral Bant ile birlikte geliyor.

Zuckerberg, "Bunlar, Ray-Ban'dan beklediğiniz klasik stile sahip gözlükler, ancak yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve tam donanımlı bir Meta nöral bandına sahip ilk AI gözlükleri" dedi.

