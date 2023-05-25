Meta'dan büyük zarar: 53 milyon dolara sattı

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), GIPHY’nin Meta tarafından satın alınmasının sosyal medya platformları arasında rekabete engel olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda ise, GIPHY’nin satılmasına karar verdi.

Meta üç yıl önce GIPHY’yi tam 400 milyon dolara satın almıştı. Şu an ise Shutterstock, GIPHY’yi sadece 53 milyon dolar karşılığında satın aldığını ve bu yıl için çok fazla gelir elde etmeyi beklemediğini açıkladı.

Shutterstock'a göre, GIPHY'nin satın alınması, üretken yapay zeka ve metaveri stratejisini güçlendirmesine olanak sağlayacak. Üretken yapay zekayı kullanarak, Shutterstock müşterilerinin içeriklerini geliştirmek için erişebilecekleri görüntü sayısını büyük ölçüde artacak.

Shutterstock, GIPHY ile ilgili reklam planlarını çok detaylı bir şekilde açıklamadı.Fakat, GIPHY gibi devasa bir kütüphaneyi bünyesine katmış olması önemli bir gelişme. Artık reklam verenlere ve markalara GIF çıkartmaları sunabilecek.