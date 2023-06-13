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Meta'dan metinden müzik üretebilen yapay zeka botu

Meta, yeni yapay zeka dil modeli MusicGen'i duyurdu.

Haber Merkezi
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Meta’nın Audiocraft araştırma ekibi, MusicGen isimli bir açık kaynaklı dil modelini açıkladı.

ChatGPT’nin sesli versiyonu diyebileceğimiz MusicGen modeli, metin komutlarıyla yeni müzikler üretebiliyor. Kullanıcılar, istediği müzik tarzını tanımlayarak modeli kullanabiliyor. Eğer isterlerse mevcut bir melodiyi de ekleyebiliyorlar.

Meta’da yapay zeka araştırmacısı Felix Kreuk tarafından paylaşılan bir video MusicGen’in nasıl yeteneklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Videoda halihazırda bir müziğin eklendiği, sonrasında ise  bir komut girerek bu müziğin değiştirilebildiği görülüyor.

Araştırma ekibi, 12 saniye civarında ses üretebilen modelin eğitimi için dahili bir veri kümesinden 10.000 yüksek kaliteli müziğin yanı sıra Shutterstock ve Pond5 parçaları dahil 20.000 saatlik lisanslı müzik kullandı. MusicGen’in Hugging Face AI üzerinden bir demosuna ulaşmak mümkün.

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