Meta’dan yapay zeka hamlesi: OpenAI ve Anthropic’e iki yeni rakip

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Meta, 12 Ekim’de Muse Wonder ve Muse Wonder Full isimli iki yeni yapay zeka modelini duyurdu. Şirketin resmi açıklamasına göre modeller, kişisel ve profesyonel görevleri yerine getirebilen yapay zeka asistanları için geliştirildi.

Meta Üstün Zeka Laboratuvarları tarafından hazırlanan modeller, şirketin daha önce tanıttığı Muse Spark ailesinin üzerine inşa edildi. Yeni sistemler; karmaşık sorunları çözme, yazılım geliştirme ve birden fazla aşamadan oluşan görevleri sürdürebilme yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu adım, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in şirketi gelişmiş yapay zeka sistemleri alanında daha güçlü bir konuma taşıma hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor.

OpenAI ve Anthropic ile rekabet hedefi

Meta, yeni modellerinin performansını OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen sistemlerle karşılaştıran test sonuçlarını da paylaştı. Şirket, belirli kodlama, bellek ve profesyonel görev testlerinde yeni modellerinin rakipleriyle benzer veya daha yüksek sonuçlar elde ettiğini bildirdi. Ancak bu sonuçlar Meta’nın kendi değerlendirmelerine dayanıyor. Modellerin farklı kullanım alanlarındaki performanslarının kapsamlı biçimde anlaşılması için bağımsız testler de önem taşıyor.

Şirketin yeni modelleri, yalnızca sorulara yanıt veren sistemler olmanın ötesinde, kullanıcıların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek yapay zeka asistanlarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Kullanıcı bilgilerini görüşmeler arasında hatırlayabilecek

Yeni modellerin öne çıkan özelliklerinden biri, Meta’nın “Active Memory” adını verdiği bellek sistemi. Bu özellik, kullanıcının önceki görüşmelerinde paylaştığı önemli bilgilerin hatırlanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını amaçlıyor.

Bir diğer özellik olan “Active Focus” ise yapay zekanın zor bir görevle karşılaştığında farklı yöntemleri denemesini, hatalarından sonra yeniden ilerlemesini ve belirlenen hedefe ulaşmaya çalışmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Bu yetenekler sayesinde modellerin kira sözleşmelerini incelemek, sigorta işlemlerinde yol göstermek, finansal bilgileri değerlendirmek ve uygulama geliştirmek gibi farklı görevlerde kullanılması hedefleniyor.

Yeni modeller kimler tarafından kullanılabilecek?

Meta’nın açıklamasına göre Muse Wonder, geliştiriciler ve yazılım üreticileri için Meta Model API ve Muse Code üzerinden erişime açıldı. Daha gelişmiş model olarak tanıtılan Muse Wonder Full ise Muse Code abonelerine sunuluyor. Muse Wonder’ın ilerleyen dönemde şirketin Muse kişisel yapay zeka asistanına entegre edilmesi ve ilk aşamada ücretli abonelere açılması planlanıyor.

Bu dağıtım modeli, Meta’nın yeni teknolojilerini hem yazılım geliştirme alanında çalışanlara hem de kişisel dijital asistanlardan yararlanmak isteyen kullanıcılara ulaştırma hedefini yansıtıyor.

Meta, yapay zeka yatırımlarını büyütüyor

Yeni modellerin tanıtılması, Meta’nın gelişmiş yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırdığı bir döneme denk geldi. Şirket, araştırma ekiplerini güçlendirmek ve hesaplama altyapısını geliştirmek için önemli kaynaklar ayırıyor. Muse Wonder ailesi, Meta’nın daha önceki modellerine kıyasla daha karmaşık görevleri yerine getirmeye odaklanan yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Şirket ayrıca modellerin özel bilgileri izinsiz paylaşmaması, zararlı faaliyetlere yardımcı olmaması ve siber güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Daha ayrıntılı güvenlik değerlendirmelerinin ise ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.

Meta’nın yeni modellerinin gerçek kullanım koşullarında göstereceği performans ve kullanıcılar tarafından ne ölçüde benimseneceği, şirketin OpenAI ve Anthropic karşısındaki rekabetinde belirleyici olacak.