Meta'nın 18 milyar dolarlık uzlaşması sosyal medya devlerini baskı altına aldı

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Meta'nın genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkiler ve sosyal medya bağımlılığı iddialarıyla açılan davada 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmesi, sektör genelinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, TikTok, YouTube ve Snap'in de benzer yükümlülüklerle karşılaşabileceğini söyledi.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, ABD'de onlarca eyaletin oluşturduğu koalisyon tarafından açılan davanın ikinci haftasında uzlaşmaya gitti. Anlaşma kapsamında şirket, 18 yaş altındaki kullanıcılar için platformlarında önemli değişiklikler yapmayı kabul etti.

Bu değişiklikler arasında yalnızca ebeveyn tarafından kaldırılabilecek günlük 2 saatlik kullanım sınırı, aşırı makyaj ve estetik ameliyat filtrelerinin devre dışı bırakılması, daha sıkı yaş doğrulama önlemleri ve gece modu bulunuyor.

Ödemenin 5,3 milyar dolarlık bölümü rakiplere bağlı

Meta, uzlaşma kapsamında toplam tutarın yüzde 70'ine karşılık gelen yaklaşık 12,7 milyar doları eyaletlere 10 yıllık dönemde ödeyecek.

Kalan 5,3 milyar dolarlık bölüm ise TikTok ve Alphabet bünyesindeki YouTube'un genç kullanıcılar için benzer değişiklikleri hayata geçirmesi şartına bağlandı.

Kaliforniya Başsavcısı Bonta, Meta'nın uzlaşmasının sektördeki diğer şirketlere de açık bir mesaj verdiğini belirterek, "İşimiz bitmedi, onlardan da benzer sonuçlar bekliyoruz" dedi.

TikTok'a karşı dava sürüyor

Bonta, Kaliforniya'nın TikTok'a karşı devam eden bir davası bulunduğunu ve şirketin Meta'nın kabul ettiği uygulamalara benzer taahhütler vermesinin hedeflendiğini söyledi.

Bonta ayrıca Snap ile temas halinde olduklarını, TikTok ile görüşmeler yürüttüklerini ve YouTube'un da masaya gelmesini beklediklerini belirtti.

Kaliforniya, New York ve 14 diğer eyaletin başsavcıları 2024 yılında TikTok'a karşı tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Davada TikTok'un, genç kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi artıran bağımlılık yapıcı özelliklerle zarar verdiği öne sürülüyor.

Sosyal medya şirketleri üzerindeki baskı artıyor

Meta, TikTok, YouTube ve Snap bu yıl dünya genelinde gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik yasak ve sınırlama tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı.

Meta ve YouTube, yılın başlarında Los Angeles'ta görülen başka bir sosyal medya bağımlılığı davasını kaybetmişti. Davacı, otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerin ruh sağlığına zarar verdiğini savunmuştu.

Meta ayrıca New Mexico Başsavcılığı tarafından açılan ayrı bir çocuk güvenliği davasında da mahkeme kararıyla 900 milyon doların üzerinde ceza ödemeye mahkûm edilmişti.

Tulane Üniversitesi'nden Rob Lalka, Meta'nın uzlaşmasının diğer platformlar üzerinde de baskı yaratacağını belirterek TikTok, YouTube ve Snapchat'in benzer bir dava süreciyle karşılaşmadan önce uygulamalarında değişikliğe gidebileceğini söyledi.