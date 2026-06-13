Meta’nın veri merkezi yatırımı öğretmen primlerini 5’e katladı

ABD’de teknoloji yatırımlarının yerel ekonomilere etkisi Louisiana eyaletinde gözler önüne serildi.

Meta’nın bölgede sürdürdüğü dev veri merkezi yatırımı sayesinde bölgede artan vergi gelirleriyle bazı öğretmenlere bu yıl 50 bin doların üzerinde ikramiye ödenmesinin önü açıldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Louisiana eyaletindeki Richland Parish okul bölgesinin, elde ettiği satış ve kullanım vergisi gelirleri 42,9 milyon dolara ulaştı. Böylece gelirler geçen yılın tamamında kaydedilen seviyenin iki katını aştı. Şirketin mayıs ayında yaptığı 22,4 milyon dolarlık ek vergi ödemesi de bütçeyi destekledi.

En yüksek ikramiye 51 bin dolar

Artan gelirler sonrasında okul yönetimi, öğretmenlere verilecek en yüksek ikramiyenin 50 bin 935 dolara çıkarıldığını açıkladı. Geçen yıl aynı sistem kapsamında verilen en yüksek ikramiye 10 bin 200 dolar seviyesinde kalmıştı. Bazı öğretmenlerin alacağı ek ödemenin yıllık maaşlarını aşabileceği belirtiliyor.

Öğretmenlerin yanı sıra destek personeline yapılacak en yüksek ödeme de 17 bin 472 dolara yükseldi.

Meta veri merkezi

Söz konusu kaynak artışının arkasında, Meta’nın bölgede inşa ettiği yaklaşık 10 milyar dolarlık Hyperion veri merkezi bulunuyor. Proje tamamlandığında doğrudan 500, dolaylı olarak ise yaklaşık 1000 kalıcı istihdam yaratması bekleniyor. İnşaat aşamasında ise yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı ifade ediliyor.

Yetkililer, veri merkezi yatırımının bölgeye yaklaşık 8 bin yeni çalışan çektiğini tahmin ederken, artan ekonomik hareketlilik çevredeki diğer eğitim bölgelerine de yansımaya başladı. Yakındaki Monroe şehir okul bölgesi de öğretmen ikramiyelerini bu yıl yüzde 38 artırma kararı aldı.

Uzmanlar, inşaat sürecindeki vergi gelirlerinin zamanla normalleşebileceğini ancak veri merkezinin uzun vadede yaratacağı emlak vergileri sayesinde bölge ekonomisine katkının devam edeceğini belirtiyor.