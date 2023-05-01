Microsoft, 40 yıllık üretimini sonlandırıyor

Yılın ilk çeyreğinde Windows ve cihaz satışlarında tedirgin edici bir düşüş yaşandı. Söz konusu gelişme sonrası Microsoft’un donanım bölümünde revizyona gideceği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Microsoft’un kendi markası altında artık klavye, fare ve web kamera üretmeyeceği ve kalan stoklar tükendikten sonra tamamen Surface markasına odaklanacağı gündeme gelmişti. Ancak kaynaklar Surface markasının aksesuar üretiminde de kesintiler olacağını bildirdi.

Bundan sonra ne Microsoft ne de Surface markası altında tekli klavye üretimi olmayacağı açıklandı.