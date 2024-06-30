Microsoft duyurdu: Rus hackerlar bazı müşterilerimizin e-postalarını ele geçirdi

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılın başlarında şirketin sistemlerine sızan Rus bilgisayar korsanları, çalışanların e-posta kutularını izlemelerinin yanı sıra müşterilerinin e-postalarını da ele geçirdi.

Bu ihlalin boyutu, teknoloji devinin yazılım ve sistemlerinin yabancı tehditlere karşı güvenliği konusundaki endişeleri arttırdı.

Geçen sene de Çin hackerlar saldırmıştı

Geçtiğimiz yıl da Microsoft'un güvenliğini ihlal eden Çin merkezli bilgisayar korsanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aralarında devlet kurumlarının da bulunduğu yaklaşık 25 kuruluşun e-posta hesaplarını ele geçirmişti.

Microsoft ayrıca, Rus hacker grubunun faaliyetlerini araştıran siber güvenlik araştırmacılarına da saldırıldığını belirtirken, Rus hükümetinden, Microsoft'a yönelik siber saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Bir Microsoft sözcüsü tarafından Reuters'a yapılan e-posta açıklamasında, "Bu hafta, Midnight Blizzard tarafından sızdırılan Microsoft kurumsal e-posta hesapları ile yazışma içinde olan müşterilere bildirimleri sürdürüyoruz" denildi.

Kaç müşterinin e-postasının çalındığı açıklanmadı

Microsoft, saldırılardan etkilenen e-postaları müşterileriyle paylaştığını bildirdi ancak kaç müşterinin etkilendiğini veya kaç e-postanın çalındığını belirtmedi.

Sözcü, "Araştırmamız devam ettikçe müşterilerimizle bilgi paylaşmaya kararlıyız" diye ekledi.

Dünyanın en büyük yazılım satıcısı Microsoft, Ocak ayında Midnight Blizzard'ın şirketin kurumsal e-posta hesaplarının "çok küçük bir yüzdesine" eriştiğini açıklamıştı.

Dört ay sonra, hacker'ların hala sisteme girmeye çalıştığını belirten Microsoft, güvenlik endüstrisindeki ortakları ve müşterilerini endişelendirdi. Microsoft'un sistemlerinin neden hala bu tür saldırılara karşı savunmasız olduğu sorusu gündeme geldi.

Son ihlaller ve geçtiğimiz yılki Çinli grubun saldırısının ardından Microsoft Başkanı Brad Smith şirketin güvenlik uygulamalarını yeniden düzenleme amacıyla bir Kongre oturumu düzenledi.