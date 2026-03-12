Microsoft, Pentagon’a karşı Anthropic’e tam destek verdi

Deniz Güldağ

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka girişimi Anthropic’in Pentagon’a karşı açtığı davada şirkete destek verdi.

Microsoft, Anthropic’in ABD askeri tedarik zinciri için risk oluşturduğu yönündeki karara karşı yürüttüğü hukuki mücadelede şirketin yanında yer aldı.

Microsoft, mahkemeye sunduğu başvuruda, Anthropic’in “tedarik zinciri riski” olarak nitelendirilmesinin teknoloji sektöründe tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini savundu.

Microsoft, Pentagon’un aldığı bu kararın ‘’aşırı’’ olduğunu belirterek, bunun ABD teknoloji endüstrisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Microsoft ayrıca mahkemeden, ABD Savunma Bakanlığı’nın söz konusu ‘tedarik zinciri riski’ kararını uygulamaya koymasını geçici olarak durduracak bir tedbir kararı vermesini istiyor.

Böylece, Microsoft, Anthropic'in Pentagon ile yaşadığı anlaşmazlıkta taraf tutan ilk büyük teknoloji şirketi oldu.