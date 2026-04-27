Microsoft ve OpenAI anlaşmasında yeni dönem: Münhasır satış hakkı sona erdi

Microsoft ve OpenAI, bulut bilişim ve yapay zeka alanındaki iş birliklerini yeniden şekillendiren önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan düzenlemeyle Microsoft’un OpenAI modellerini satma konusundaki münhasır hakkı kaldırıldı.

Yeni yapı, OpenAI’nin Amazon gibi farklı bulut sağlayıcılarıyla daha geniş kapsamlı iş birlikleri kurmasının önünü açarken, şirketin dağıtım ağını da genişletmesine imkan sağlayacak.

Microsoft–OpenAI anlaşmasında yeni dönem

Microsoft’un OpenAI modellerini satma konusundaki özel hakkı, yapay zeka patlamasının ilk yıllarında şirketin bulut satışlarını artıran önemli unsurlardan biri olmuştu.

Ancak pazartesi günü yapılan ortak açıklamayla bu münhasırlığın sona erdiği duyuruldu. Buna karşılık Microsoft, kendi bulut platformu üzerinden yeniden sattığı OpenAI ürünleri için artık gelir paylaşımı ödemesi yapmayacak.

Şirketler, revize edilen anlaşmanın OpenAI’nin yükselişinde ve daha geniş yapay zeka ekosisteminde kritik rol oynayan karmaşık ilişkiyi sadeleştirmeyi amaçladığını bildirdi.

OpenAI modelleri çoklu buluta açılıyor

Yeni anlaşma, OpenAI modellerinin Amazon Web Services ve diğer bulut bilişim sağlayıcılarında yer almasının önünü açıyor.

OpenAI, yapay zeka yazılımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve artan bilgi işlem ihtiyacını karşılamak için Amazon dahil birden fazla bulut sağlayıcısıyla anlaşmalar yapmaya yönelmişti.

Microsoft ve OpenAI ortak açıklamalarında, “Değiştirilen anlaşmada sağlanan daha fazla öngörülebilirlik, yapay zeka platformlarını büyük ölçekte inşa etme ve işletme konusundaki ortak kabiliyetimizi güçlendirirken, her iki şirkete de yeni fırsatları takip etme esnekliği sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Microsoft Azure önceliğini korudu

Münhasırlık kaldırılmış olsa da Microsoft, OpenAI’nin “birincil bulut sağlayıcısı” olmaya devam edecek.

Anlaşmaya göre OpenAI’nin yeni ürünleri ilk olarak Microsoft’un bulut birimi Azure üzerinde kullanıma sunulacak. Bu düzenleme, OpenAI’ye daha geniş dağıtım imkanı sağlarken, Microsoft’un da yapay zeka girişimiyle stratejik bağını sürdürmesini mümkün kılıyor.

Microsoft ile gerilim azalıyor

Amazon’un bulut birimi AWS, bu yılın başlarında duyurulan yatırım kapsamında OpenAI ile AWS üzerinde barındırılacak ürünler geliştirdiğini açıklamıştı.

Financial Times’ın geçen ayki haberine göre Microsoft, bu girişimin OpenAI’nin fikri mülkiyetine ilişkin münhasır haklarını ihlal edebileceği görüşüyle hukuki adım atmayı değerlendirmişti.

Pazartesi günü açıklanan yeni anlaşma, OpenAI modellerinin AWS ve diğer bulut sağlayıcılarında yer almasının önündeki belirsizlikleri azaltmış oldu.

Gelir paylaşımı

Yeni anlaşma kapsamında, OpenAI’nin kendi sattığı ürünlerden Microsoft’a yaptığı gelir paylaşımı için bir üst sınır getirilecek. Şirketler bu sınırın ne olduğunu açıklamadı.

Buna karşın Microsoft, OpenAI’den 2030 yılına kadar gelir payı almaya devam edecek. Bu ödeme, OpenAI’nin insan yetenekleriyle eşleşebilen görevleri yerine getirebilecek yapay genel zeka geliştirme hedefine ulaşıp ulaşmamasından bağımsız olarak sürecek.

Önceki anlaşmada, OpenAI’nin yapay genel zekaya ulaşması halinde gelir paylaşımı ödemelerinin sona ermesi öngörülüyordu.

Elon Musk’tan 134 milyar dolarlık dava hamlesi

OpenAI’nin geçen yıl kâr amaçlı bir işletme olarak yeniden yapılandırılması kapsamında Microsoft, yapay zeka girişiminde yüzde 27 oranında sahiplik payı elde etmişti.

Microsoft ile OpenAI arasındaki ilişki, bu hafta Elon Musk ile görülecek davayla da gündemde olacak. Musk, OpenAI’nin Microsoft’tan aldığı milyarlarca dolarlık destekle kâr amaçlı yapıya dönüşerek kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunuyor. Musk, OpenAI ve Microsoft’tan 134 milyar dolara kadar tazminat talep ediyor.

Anlaşma sonrası Microsoft ve Amazon hisseleri geriledi

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Microsoft hisseleri, New York’ta piyasaların açılışında yaklaşık yüzde 1 geriledi. Amazon hisseleri ise yüzde 1’den daha az düşüş kaydetti.

Evercore ISI analistleri, müşterilerine gönderdikleri notta revize edilen anlaşmanın yatırımcılar açısından büyük bir sürpriz olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Analistler, Microsoft’un son dönemde daha geniş ve çok modelli bir stratejiye ilgi gösterdiğine, OpenAI’nin ise dağıtım ağını piyasada daha geniş bir alana yaymak için açık teşviklere sahip olduğuna dikkat çekti.