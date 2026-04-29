Microsoft ve OpenAI ortaklık çerçevesini yeniden belirledi

Deniz Güldağ

Microsoft ve OpenAI stratejik ortaklıklarını yeniden şekillendiriyor.

İki şirket arasında belirlenen yeni mutabakata göre, yeni anlaşma, OpenAI’a diğer büyük teknoloji şirketleriyle daha serbest şekilde iş birliği yapma imkanı tanıyor.

Anlaşma, Microsoft’a da şirketin yapay zeka modelleri ve ürünlerine erişimini sürdürme güvencesi veriyor.

Verilen bilgiye göre, OpenAI’ın, 2030 yılına kadar Microsoft ile paylaşmak zorunda olduğu gelir payı miktarına da üst sınır konulacak.

Microsoft, OpenAI’ın en eski ve en büyük yatırımcılarından biri olarak; bilgi işlem altyapısı, çip ve siber güvenlik alanlarında şirkete kritik destek sağladı.

Ancak yapay zeka sektöründe rekabetin hızla kızıştığı son dönemde, özellikle Microsoft’un OpenAI’ın fikri mülkiyeti üzerindeki baskıcı etkisi tartışma konusu olmuştu.

Yenilenen anlaşma, iki şirketin değişen rekabet koşullarına uyum sağlama çabasını yansıtıyor. Artık OpenAI, ürünlerini farklı bulut bilişim sağlayıcıları üzerinden de kullanıcılara sunabilecek.

Öte yandan, OpenAI bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı bir halka arz sürecinde bulunuyor. Halka arz hazırlığı şirketin sektörde finansal ve stratejik bağımsızlığını artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.