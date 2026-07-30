Microsoft veri merkezi yatırımlarına hız verdi

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Deniz Güldağ

Microsoft CEO'su Satya Nadella, analistlerle yaptığı toplantıda şirketin veri merkezi kapasitesini iki yıl içinde yaklaşık iki katına çıkarma yolunda ilerlediğini söyledi.

Nadella, yalnızca son çeyrekte 31 yeni veri merkezinin, Haziran ayında sona eren mali yıl boyunca ise toplam 88 veri merkezinin devreye alındığını açıkladı.

Şirketin beklentilerin üzerinde çıkan bilançosu, yapay zeka hisselerinde son dönemde görülen satış baskısına rağmen yatırımcıların ilgisini yeniden Microsoft'a yöneltti.

Microsoft hisseleri bilanço açıklamalarının ardından seans sonrası işlemlerde yaklaşık %9 yükseldi. Şirketin hisseleri, bilanço öncesinde yıl başından bu yana %17 değer kaybetmişti.

Yatırımcılar, veri merkezi harcamalarının şirketin büyümesini desteklemeye devam ettiğini değerlendiriyor. Microsoft'un üç aylık dönemde toplam geliri yıllık bazda %18 artışla 90 milyar dolara yükseldi.

Bulut bilişim platformu Azure'u bünyesinde barındıran 'Intelligent Cloud' biriminin geliri ise %32 artarak 39,3 milyar dolara ulaştı.

Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yıllık bazda %31 artışla 35,8 milyar dolara çıktı.

*Bulut bilişim (cloud computing), verileri ve uygulamaları kendi bilgisayarınız yerine internet üzerindeki uzak sunucularda saklama ve çalıştırma teknolojisidir.