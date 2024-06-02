Microsoft'ta yapay zeka endişesi: 5 saniyede bir ekran görüntüsü alıyor

Yeni yapay zeka aracı Microsoft Recall, şimdiden veri gizliliği konusunda endişe yaratırken yapay zeka ve gizlilik danışmanı Dr. Kris Shrishak, "Bu bir kabus olabilir. Cihazın kullanımı sırasında ekran görüntülerinin alınacak olması bile insanlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratabilir." dedi.

Buna rağmen Microsoft, teknik olarak gayri resmi bir şekilde kullanıcıların "adımlarını tekrar izlemelerine" yardımcı olabileceğiyle övünüyor.

Program, ekran görüntülerindeki anahtar terimleri ve kelimeleri okuyabiliyor. Kullanıcılar geçmişlerinde arama yapmak için fotoğraf, kelime öbeği veya bağlantı girdiğinde, Recall bunları tarayıp ilgili ekran görüntüleriyle eşleştirebiliyor.

Teknoloji devi, yapay zeka aracını tanıtırken “Arkadaşınız Alice'in bahsettiği Kore restoranının adını hatırlamaya mı çalışıyorsunuz? Sadece Recall'a başvurun, aramanız için hem metin hem de görsel eşleşmelerini alır ve sonuçların aramanızla ne kadar yakından eşleştiğine göre otomatik olarak sıralanır” açıklamasını yaptı.

Şirketten ekran görüntüsü açıklaması

Microsoft, BBC'ye yaptığı açıklamada ekran görüntülerinin yerel olarak kişinin cihazında saklandığını ve şirketinki de dahil olmak üzere dış kaynaklar tarafından dışarıdan erişilemediğini söyledi.

Black Mirror benzetmesi

Bu açıklamaya rağmen uzmanlar yine de veri sızıntısı riskinden dolayı endişeli. Veri ve gizlilik uzmanı Daniel Tozer, "Black Mirror" dizi gibi distopik bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

“Ekranda kullanıcının işverenine ait veya gizli olan bilgiler bulunabilir; Microsoft'un bunu kaydetmesinden işletme memnun olacak mı?" derken sohbetlerin fotoğraflarını çekmeye dair endişelerini ekledi.

Hükümetler de şimdiden bu durumu dikkate almaya başladı. Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi'nin bir sözcüsü, "kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik mevcut önlemleri anlamak için Microsoft ile halihazırda soruşturma yaptıklarını" söyledi.

Yine de Microsoft, stratejik olarak duraklatılabileceğini belirterek “Recall ile kontrolün sizde olduğunu” savunuyor. Yapılan açıklamada, "Bankacılık uygulamaları ve web siteleri gibi hangi uygulamaları ve web sitelerini hariç tutmak istediğinizi seçebilirsiniz." ifadesi yer alıyor.