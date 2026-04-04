Microsoft'tan Japonya'ya 10 milyar dolarlık yatırım

Kyodo ajansının haberine göre Microsoft Corp. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

Görüşmede Smith, şirketin yapay zeka ve bulut bilişimle ilgili altyapıyı güçlendirmek için Japonya'ya 1,6 trilyon yen yatırım kararı aldığını belirtti.

Smith, 2026-29 arası yatırım planı kapsamında Japonya merkezli SoftBank Group Corp. ve internet servis sağlayıcısı Sakura Internet Inc. şirketleriyle işbirliği yapacaklarını kaydetti.

"Japonya'daki en büyük yatırım kararımızı alıyoruz." diyen Smith, Japon ekonomisinin geleceği için ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabileceklerini bildirdi.

Takaiçi de yatırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararı "Japonya'nın veri egemenliği açısından çok anlamlı." şeklinde değerlendirdi.