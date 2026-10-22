Microsoft’tan siber saldırı alarmı: Yüzlerce kuruluş hedefte

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Güvenlik Araştırmaları ve Tehdit İstihbaratı ekipleri tarafından yayımlanan blog yazısında, “Storm-0940” adıyla takip edilen siber grubun eylül ayında gerçekleştirdiği saldırılarda yapay zekâ destekli sızma testi sistemi “ARTEX”ten yararlandığı belirtildi.

Microsoft'un değerlendirmesine göre grup, yapay zekâ destekli araçları kullanarak saldırı süreçlerini hızlandırdı ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşu hedef aldı.

Bulut sistemlerine üç saatten kısa sürede erişim

Microsoft'un açıklamasında, bazı saldırılarda hedef kuruluşların bulut altyapılarında ayrıcalıklı erişim elde edildiği kaydedildi.

Bazı vakalarda hedeflerin belirlenmesinden sistemlerde ayrıcalıklı erişim sağlanmasına kadar geçen sürenin üç saatin altında kaldığı bildirildi. Bu durum, yapay zekâ destekli araçların siber saldırıların belirli aşamalarını otomatikleştirerek saldırganlara zaman kazandırabileceğine işaret ediyor.

Bulut sistemlerinde ayrıcalıklı erişim elde edilmesi, saldırganların yetkilerine bağlı olarak hassas verilere ulaşmasına veya sistemlerde değişiklik yapmasına imkân tanıyabiliyor.

Savunmadan finansa birçok sektör hedefte

Microsoft'un tespitlerine göre saldırıların hedefleri oldukça geniş bir sektörel dağılım gösterdi.

Hedef alınan alanlar arasında şunlar yer aldı:

Havacılık ve savunma

Otomotiv ve imalat

Kimya ve enerji

Finansal hizmetler

Kamu ve hukuk

Medya, yazılım ve teknoloji

Askerî kuruluşlar ve yarı iletken sektörü

Düşünce kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Farklı sektörlerin hedef alınması, saldırıların yalnızca belirli bir iş koluyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

ConnectWise saldırısıyla bağlantı şüphesi

Microsoft, Storm-0940 grubunun yakın zamanda gündeme gelen ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden de sorumlu olabileceğini değerlendirdi.

ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ConnectWise Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu.

Tedarik zinciri saldırıları, doğrudan hedef alınan kuruluşların yanı sıra onların hizmetlerinden veya yazılımlarından yararlanan diğer kurumları da etkileyebiliyor. Ancak Microsoft'un açıklamasındaki bağlantı değerlendirmesi, söz konusu olayda sorumluluğun kesin olarak kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Siber güvenlikte yapay zekâ alarmı

Microsoft'un bulguları, yapay zekâ destekli araçların siber saldırıların hızını ve ölçeğini artırabileceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Özellikle bulut altyapılarını kullanan kuruluşların erişim yetkilerini düzenli olarak gözden geçirmesi, çok faktörlü kimlik doğrulamayı uygulaması ve olağan dışı hesap hareketlerini izlemesi önem taşıyor.

Saldırıların bazı aşamalarının üç saatten kısa sürede tamamlanabilmesi, kuruluşların tehditleri tespit etme ve müdahale etme süreçlerinde hızın kritik önem taşıdığını gösteriyor.