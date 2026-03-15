Microsoft’tan yeni yapay zeka hamlesi: Kişiye özel sağlık tavsiyesi veren sohbet robotu devrede

Deniz Güldağ

Microsoft sağlık alanında geliştirdiği yeni sistemini duyurdu. Yapay zeka destekli sistem; kullanıcıların hastalık geçmişi, test sonuçları, kullandıkları ilaçlar, doktor notları ve giyilebilir cihazlar tarafından kaydedilen biyometrik verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyeleri sunabiliyor. Yeni geliştirilen özelliklik, Microsoft Copilot* uygulaması içinde yer alan bir sohbet robotu olarak çalışıyor.

Microsoft’un yapay zekadan sorumlu yöneticisi Mustafa Suleyman, Amerikan basınına verdiği röportajda sağlık verilerinin gizliliğine yönelik önlemlere dikkat çekti.

Süleyman, Copilot Health’e aktarılan tıbbi kayıtların şifreleneceğini ve gizlilik endişelerini azaltmak için uygulamanın geri kalanından güvenlik duvarlarıyla ayrılacağını söyledi.

Microsoft, yeni sağlık hizmetinin kullanıcı etkileşimini artırmasını ve Copilot’a daha fazla kullanıcı çekmesini bekliyor. WSJ’da yer alan analize göre şirket bu adımıyla, ChatGPT ve Gemini gibi rakip yapay zeka uygulamalarıyla rekabeti güçlendirmeyi amaçlıyor.

Aşamalı olarak önce ABD’de kullanıma sunulan Copilot Health’e şu anda ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak Microsoft’un ilerleyen dönemde bu özellik için kullanıcılardan ücret talep etmeyi planladığı belirtiliyor.

*Microsoft Copilot, bağlamsal yardım sunarak, rutin görevleri otomatikleştirerek ve verileri analiz ederek üretkenliği artırmaya ve iş akışlarını kolaylaştırmaya yardım eden, konuşmaya dayalı ve yapay zeka destekli bir model.