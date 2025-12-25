Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün adı “Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü” oldu

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün isminin ‘Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde ‘Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

"Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız"

Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki yıllarda gelişeceğini ve Türkiye'nin bu gelişimden geri kalmayacağını belirten Bakan Kacır,

"Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlarla yapay zeka altyapı ve ekosistemimizin gelişimi için önemli adımlar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren ‘Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak. Yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacak, uluslararası işbirlikleri geliştirecek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacak, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacak. Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zekâ alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek" ifadelerini kullandı.