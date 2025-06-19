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Milli uzay rüyası gerçek oluyor: Ay görevi testleri tam gaz ilerliyor

Türkiye, Ay’a ulaşma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Türkiye’nin Ay Görevi için geliştirilen uzay aracının hibrit itki sistemi testleri devam ediyor.

Haber Merkezi
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Milli uzay rüyası gerçek oluyor: Ay görevi testleri tam gaz ilerliyor
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Ay Görevi kapsamında uzaya gönderilecek aracın testleri hız kesmeden devam ediyor. Hibrit itki sisteminin uzaya uyumluluk testlerinde kaydedilen başarı, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki iddiasını küresel arenada gözler önüne seriyor.

Ay görevi testleri tam gaz ilerliyor

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik bağımsızlık vizyonuna güç katan milli uzay teknolojileriyle ilgili çalışmalar hızla devam ederken, Ay Görevi için uzaya gönderilecek aracın hibrit itki sisteminin üretim ve uzaya uyumluluk testleri başarıyla gerçekleştiriliyor.

Uzay aracı, Ay yörüngesine ulaşacak

Türkiye Uzay Ajansından (TUA) edindiği bilgilere göre, Ajans yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ay Görevi kapsamında, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzay aracı, Ay yörüngesine ulaşacak ve bilimsel veri toplayacak.

Platform yüksek hassasiyetli veriler toplayacak 

Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini ve mühendislik kapasitesini uluslararası arenada kanıtlamayı hedefleyen proje kapsamında, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen uzay aracı, fırlatıcıdan ayrıldıktan sonra kendi yönelim ve itki sistemlerini kullanarak Ay yörüngesine manevra yapacak. Ay yüzeyinden yüksek hassasiyetli veriler toplayacak olan bu ileri teknoloji platform, Türkiye'nin bilimsel uzay araştırmalarında yeni bir sayfa açacak.

Kritik sistemler milli mühendislik ürünü 

Uzay aracının en kritik bileşenleri, milli mühendislik kabiliyetleriyle ilerletiliyor.

Uçuş bilgisayarı (Uzay Aracı Yönetim Ekipmanı), görev yükü ara yüzleri, itki kontrol ve termal izleme sistemleri, güç dağıtım birimleri, sabit güneş panelleri, haberleşme sistemleri, tepki tekerleri, ataletsel ölçüm birimi ve yapısal parçalar tamamen yerli olarak üretiliyor. Uzay koşullarına dayanıklı çok katmanlı yalıtım battaniyesi gibi özel malzemeler de yine Türkiye'de geliştiriliyor.

Görev yükleri kapsamında video kamera, görsel seyrüsefer sistemi, radyasyon dozimetresi ve kalorimetresi gibi bilimsel ekipmanlar yer alıyor. Bu sistemlerle, Ay yüzeyinden elde edilecek verilerin hem bilimsel çalışmalara hem de Türkiye'nin teknolojik birikimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Testler başarıyla sürdürülüyor

Uzay aracında kullanılacak hibrit itki sistemi ise yerli teknoloji firması DeltaV tarafından geliştiriliyor. Sistemin üretim ve uzaya uyumluluk testleri başarıyla devam ederken, son olarak iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşılarak hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

Ay Görevi'nin, Türkiye'nin milli uzay teknolojilerinde ulaştığı ileri düzeyi gözler önüne sermesinin yanında ülkenin bilimsel ve teknolojik bağımsızlık vizyonuna güçlü bir katkı sunması da hedefleniyor.

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