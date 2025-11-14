Milyarderlerin uzay yarışı: Jeff Bezos'un şirketine ait roket Mars görevi için uzaya fırlatıldı (Video)

  1. Ekonomim
Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında uzaya fırlatıldı. New Glenn'in bu başarılı fırlatışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i Mars yolculuğu yarışında ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in doğrudan rakibi haline getirdi.

Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.

Mars'a gönderilen 2 özdeş uydu taşıyan New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roketin ilk aşama güçlendiricisi, uyduları Mars görevi için istenen yörüngeye göndermesinin ardından başarılı şekilde iniş yaptı.

New Glenn'in bu başarılı fırlatışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i Mars yolculuğu yarışında ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in doğrudan rakibi haline getirdi.

CNN'in haberine göre, Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.

New Glenn roketi, ilk test uçuşu çerçevesinde ocak ayında fırlatılmıştı.

