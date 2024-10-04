Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor: Kritik hata çözüldü, bu güncellemeyi hemen yükleyin

Apple, 16 Eylül’de milyonlarca iPhone için merakla beklenen iOS 18 güncellemesini yayınladı. Yeni yapay zeka, yepyeni tasarım ve çok sayıda özellikle gelen bu güncelleme, kullanıcıların da beğenisini kazandı.

Ancak her yeni güncellemede olduğu gibi iOS 18’in de ilk resmi sürümünde gözle görülür hatalar ortaya çıktı. Öyle ki yüzlerce kullanıcı Reddit platformu ve diğer forumlardan bu şikayetleri birer birer yazdı.

Kullanıcılarını dikkate alan Apple harekete geçti ve beklenen düzeltmeleri içeren iOS 18.0.1 güncellemesini yayınladı. Peki bu güncellemede neler var? İşte detaylar…

IOS 18.0.1 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI

Macrumors’un derlediği habere göre iOS 18.0.1 güncellemesi, yeni özellikten ziyade hatalara odaklanıyor.

iOS 18 sonrası dokunmatik ekranla ilgili çok fazla şikayet oluşurken, yeni yayınlanan güncelleme ile bu kritik hata giderildi.

Apple, iOS 18.0.1’in değişiklik listesini şöyle açıkladı:

-Bu güncelleme, iPhone'unuz için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde dokunmatik ekran belirli durumlarda geçici olarak yanıt vermiyordu. Bu hata giderildi.

- iPhone 16 Pro modellerinde HDR kapalıyken 4K'da Ultra Geniş kamerada makro modunda video kaydederken kamera donma sorunu yaşıyordu. Bu sorun çözüldü.

- Paylaşılan bir Apple Watch kadranıyla bir mesaja yanıt verirken mesajlar beklenmedik şekilde kapanabiliyordu. Bu sorun da çözüme kavuştu

Güncellemeyi cihaz ayarlarından indirip yükleyebilirsiniz.