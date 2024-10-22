Milyonlarca iPhone kullanıcısını sevindiren gelişme: Önümüzdeki hafta geliyor

Apple’ın birkaç ay önce tanıtımını gerçekleştirdiği Apple Intelligence yapay zeka modeli, test sürecinden çıkararak tüm desteklenen cihazlara geliyor.

Geliştiriciler için testler devam ederken, kullanıcılar güncellenmiş Siri, ChatGPT entegrasyonu ve diğer yapay zeka özelliklerini erkenden kullanma fırsatına sahip oldu. Şimdi ise Apple son viraja girdi.

Kısa süre önce geliştiriciler için iOS 18.1 RC sürümünü yayınlayan teknoloji devi, aday güncellemesini devreye alarak önümüzdeki hafta resmi sürümü yayınlayacağını resmen onayladı.

IOS 18.1, APPLE INTELLIGENCE İLE HAFTAYA GELİYOR

iPhone 15 Pro ve tüm iPhone 16 serisi tarafından desteklenen Apple Intelligence, haftalar süren beta testlerinin ardından önümüzdeki hafta resmi olarak kullanıma sunulacak.

iOS 18.1 Sürüm Adayı (RC) şu anda indirilebilir durumda. RC sürümü yayınlandığında genellikle bir hafta içinde resmi sürüm de herkes için yayınlanıyor.

Dolayısıyla önümüzdeki pazartesi veya salı günü iOS 18.1’in desteklenen iPhone’lar için çıkış yapması bekleniyor.

TÜM APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ GELMEYECEK

iOS 18.1 RC güncellemesi, yapılan tüm Apple Intelligence özelliklerini içermiyor; şu anda yalnızca bazılarını denemek mümkün.

Bunlar arasında metin işleme için Yazma Araçları, bildirim özetleri, Apple Mesajlar ve Mail'de akıllı yanıtlar, Fotoğraflarda Temizleme ve yeni Kesintileri Azalt Odak modu yer alıyor. Genmoji, ChatGPT entegrasyonu ve Image Playground gibi daha heyecan verici bazı özelliklerin iOS 18.2'den sonra gelmesi bekleniyor.