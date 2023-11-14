Musk doğruladı: X'e flört etme özelliği geliyor

Sosyal medya platformu X, bir süredir ''X Dating'' adında bir flörtleşme özelliği ile gündemdeydi. Son olarak Musk, bu söylemlere açıklık getirdi. X'in bir flört uygulamasına dönüşeceği resmen doğrulandı.

X Dating'in ne zaman kullanıma sunulacağı veya detayları açıklanmamış olsa da, bu yeni özelliğin bir süredir test aşamasında olduğu söyleniyor. Daha önce X kullanıcılarının ilgi duydukları bir kişiye özel bir kalp gönderebileceği ve karşı tarafın kabul etmesi koşuluyla özel bir sohbet odasına alınacağı belirtilmişti. Ayrıca özelliğin ücretli olacağı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, yakın tarihli bir şirket toplantısında Musk, hem X Dating'i doğruladı hem de bu işlevselliğin ''her şeyin uygulaması'' planlarına dahil olduğunu belirtti. Bilmeyenler için Musk, X özelinde bankacılık, hisse senetleri, kripto para, mesajlaşma hizmetleri ve arama gibi birçok özelliği tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Görünüşe göre flörtleşme özelliği de bunlar arasında yer alacak. Musk'ın açıklaması ise şu şekilde;

"Açıkçası ben geçmişte X platformunda birisinin paylaştığı şeylere her şeyden daha çok önem verirdim. İlginç materyaller yayınladılar mı? Bu muhtemelen onların mükemmel olup olmadıklarına ve işe almak isteyebileceğiniz biri olup olmadığına dair en büyük göstergelerden biri. Aynı şeyin platformda birini bulmak için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve paylaşımlara göre iyi bir eşleşme olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. "