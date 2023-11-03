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Musk duyurdu: X'e yapay zeka destekli özellik geliyor

Sosyal medya platformu X'in (Twitter), kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve içerik keşfini kolaylaştırmak için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Musk duyurdu: X'e yapay zeka destekli özellik geliyor
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Yapay zeka desteğiyle geliştirilen “Benzer Gönderileri Gör” özelliği, bazı hesaplar için kullanıma sunuldu. 

Platformun sahibi Elon Musk, konuya ilişkin bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Musk söz konusu paylaşımında, "Yapay zeka tabanlı 'Benzer gönderileri gör"' özelliği artık kullanıma sunuluyor." ifadelerini kullandı. 

X‘in “Benzer Gönderileri Gör” özelliği, yapay zeka teknolojisini kullanarak, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun tweetleri keşfetmelerine yardımcı olacak.

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