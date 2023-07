Musk: Twitter'ın reklam gelirlerindeki düşüş sürüyor

Tesla ile SpaceX CEO'su olan Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada platformdaki reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini doğruladı.

Musk, aynı zamanda Twitter’ın negatif nakit akışı içerisinde olduğunu açıkladı. Elon Musk’ın ifadelerine göre Twitter’ın reklam gelirleri yüzde 50 oranında düşmüş durumda.

Araştırma şirketi Sensor Tower’a göre Twitter’daki reklam harcamaları bu yılın başlarında yüzde 89 oranında düşerek 7,6 milyon dolara geriledi. Ayrıca, Reuters'e göre Twitter'ın, Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın aldığında üstlendiği borç nedeniyle yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar faiz ödemesi bulunuyor.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.