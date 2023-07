Musk: Yakında Twitter markasına veda edeceğiz

Elon Musk, sahibi olduğu Twitter’dan yaptığı paylaşımda sosyal medya platformunun logosunu değiştireceklerini belirterek, “Yakında Twitter markasına ve kademeli olarak tüm kuş logolarına veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Musk yaptığı ikinci bir paylaşımda ise, “Bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılırsa ertesi günü onu dünya çapında devreye alacaklarını kaydetti.

Ünlü milyarder titreyen bir “X” logosu paylaşmasının ardından katıldığı bir Twitter Spaces sohbetinde ise logonun değişip değişmeyece sorusuna evet yanıtını vererek, “Bunun çok uzun zaman önce yapılması gerekiyordu” ifadesini kullandı.

Ekim ayında Twitter’ı satın almasından bu yana, Musk’ın görev süresi boyunca çalkantılı bir dönem geçiren şirket, ünlü milyarderin Çin’deki WeChat gibi bir “süper uygulama” yaratma çalışmaları kapsamında şirket adını X Corp olarak değiştirmişti.

