NASA, dev bir yılan robot tasarlıyor

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan bir ekip, Satürn'ün uydusu Enceladus'taki su gayzerlerini keşfedebilmek için bir robot üzerinde çalışıyor.

Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) adı verilen bu robot, buzlu bir yarıktan aşağı inmek için geliştirilen dev bir metal yılana benziyor. Henüz uydularda yer altı okyanuslarının ne kadar yaygın olduğu konusunda net bir bilgi olmasa da son araştırmalar, güneş sisteminde beklenilenden daha fazla su kütlesi olabileceğini gösteriyor.

Donanımhaber’de aktarılana göre EELS, baş kısmında hareket ederken geçtiği sudan örnek almak ve karakterize etmek için bir dizi sensöre sahip. Ayrıca robotun, buz kanyonunda düşmesini önlemek için kuyruk kısmında bir kanca da bulunuyor.

Robotun henüz prototip halinde olduğu belirtildi.