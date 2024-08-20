NASA duyurdu: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli bir nesne keşfedildi

NASA'nın "Backyard Worlds: Planet 9" projesi kapsamında çalışan bilim insanları, Samanyolu Galaksisi çekiminden kaçıp galaksiler arasına çıkacak kadar hızlı hareket eden bir nesne keşfettiler.

Saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla hareket ediyor

NTV'de yer alan habere göre "CWISE J1249" adlı nesne, Samanyolu’ndan saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla uzaklaşıyor.

İlk yıldız jenerasyonlarından birine mi ait?

Uzmanlar, yeni keşfedilen gök cisminin ne olduğunu belirleyememiş olsa da, CWISE J1249’un oldukça yaşlı olduğu ve muhtemelen galaksimizdeki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olduğu düşünülüyor.

Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu’nun merkezinde sakince dolaştığını belirten bilim insanları, nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için CWISE J1249’un element bileşimine daha yakından bakacaklar.