NASA yayınladı: İşte bir yıldızın ölüm anı

NASA, "Günün Fotoğrafı" köşesinde Dünya'dan bin 400 ışık yılı uzaktan bir kareyi paylaştı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun farklı zamanlarda kaydettiği verilerin birleştirilmesiyle oluşturulan ve ilk olarak 3 Şubat 2017’de yayınlanan karede düşük kütleli bir yıldızın yaşamının son evrelerinden biri görülüyor.

Kırmızı dev aşamasına giren yıldız, zamanla dış katmanlarını uzaya savuruyor ve gezegenimsi bulutsuya dönüşmeye başlıyor. Bu süreçte yıldızdan kopan gaz ve toz bulutları iki zıt yöne doğru büyük bir hızla yayılıyor. Bilim insanlarına göre sarı renkle görülen gaz, saatte yaklaşık bir milyon kilometre hızla hareket ediyor. Yıldız, bu aşamaların sonunda Calabash Bulutsusu’na dönüşüyor.

Uzmanlar, bir yıldızın bu geçiş evresini gözlemlemenin çok zor olduğunu belirtiyor. Çünkü bu dönem, uzayın zaman ölçeğinde bile oldukça kısa sürüyor. Araştırmacılar, Calabash Bulutsusu’nun önümüzdeki yaklaşık bin yıl içinde tamamen oluşmuş bir gezegenimsi bulutsuya dönüşmesini bekliyor.