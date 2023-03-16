NASA, yeni uzay giysisini tanıttı

NASA, ekiplerin Ay'ın Güney Kutbu yakınlarındaki ay yürüyüşleri için kullanacakları bir prototip uzay giysisini tanıttı.

Giysinin, daha geniş bir gövde tipi yelpazesini barındıracak şekilde tasarlandığı bildirildi. Tasarlanan kaskta hem ışık hem de HD kamera yer alıyor. Eldivenler mikro yerçekiminde uzun süreli kullanım için tasarlanırken, daha fazla eklem bölümü, kullanıcıların diz çökmesine ve başka şekilde kolaylıkla hareket etmesine olanak tanıyor. Tasarım ayrıca, bölgenin aşırı soğuğuyla başa çıkabilecek önlemlere sahip.

Artemis III görevinin Aralık 2025'te gerçekleşmesi planlanıyor. Söz konusu görev, Apollo 17'nin 1972'de inişinden bu yana ilk insanlı Ay inişini temsil edecek.