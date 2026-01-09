NASA’dan Crew-11 kararı: Mürettebat Dünya’ya erken dönecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan dört astronotun, mürettebattan birinin yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle planlanandan bir ay erken Dünya'ya döneceğini açıkladı.

NASA mürettebatın yaşadığı sağlık sorununun ne olduğuna dair detaylı bilgi vermedi. Ajans, astronotların sağlık durumlarıyla ilgili özel bilgilerin "mahremiyet" nedeniyle kamuoyuyla paylaşılamayacağını belirtti.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, ajans yetkilisi Dr. James Polk, sağlık sorunu yaşayan astronotun durumunun stabil olduğunu ve dönüş sırasında özel bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayacağını açıkladı.

Uzay istasyonunda kapsamlı bir tıbbi donanıma sahip olduklarını ifade eden Polk yine de ayrıntılı muayenenin Dünya'da yapılmasının en doğru seçenek olduğunu vurguladı.

Crew-11 mürettebatı kimlerden oluşuyor?

Dünya'ya dönecek ekip NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Kimiya Yui ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonot Oleg Platonov'dan oluşuyor.

Söz konusu ekip, NASA'nın SpaceX işbirliğiyle sürdürdüğü Crew-11 misyonu kapsamında uzay istasyonunda bulunuyordu. Görevin normal şartlarda en erken gelecek ay sona ermesi bekleniyordu.

NASA'da alışılmış uygulamaya göre bir ekip Dünya'ya dönmeden önce yerlerine yeni bir ekibin gönderilmesi gerekse de bu kez istisnai bir karar alındı.

Kararı kısa süre önce NASA yöneticiliğine atanan milyarder Jared Isaacman verdi.

NASA mürettebatın sağlık sorunuyla ilgili durumu ilk olarak çarşamba günü duyurmuş ve planlanan bir uzay yürüyüşünün ertelendiğini bildirmişti.

Crew-11’in dönüşüyle uzay istasyonunda yalnızca 1 NASA astronotu kalacak

Crew-11'in dönüşüyle uzay istasyonunda yalnızca bir NASA astronotu kalacak. Chris Williams adındaki astronot, ABD ve Rusya arasındaki "koltuk paylaşımı" anlaşması kapsamında kasım ayı sonunda Rus Soyuz kapsülüyle istasyona ulaşmıştı.

NASA yetkilileri, Williams'ın tüm görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olduğunu ve kısa süre içinde Crew-12 ekibinin gelmesiyle personel sayısının yeniden normale döneceğini bildirdi.

Uzayda sağlık müdahalesinin zorlukları

Uzay tıbbı araştırmacısı Dr. Farhan Asrar, CNN International'a verdiği demeçte uzayda görev yapan astronotların tedavi edilmesinin ciddi zorluklar taşıdığını belirtti.

Asrar'a göre diş ağrısı ya da kulak rahatsızlığı gibi basit görünen sorunlar bile uzay ortamında karmaşık hale gelebiliyor.

Asrar uzay ortamının kalp, kemikler, gözler, böbrekler ve ruh hâli üzerinde ciddi stres yarattığını, düzenli sağlık kontrollerine rağmen risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığını ifade etti.