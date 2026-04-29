NASA'nın ‘Artemis 2 Orion’ kapsülü geri döndü
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 50 yıldan fazla bir sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı ‘Artemis 2 Orion’ kapsülü görevini tamamlayarak, fırlatıldığı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirildi.
NASA'dan yapılan açıklamada, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'ı taşıyan kapsülün detaylı incelemeye alındığı belirtildi.