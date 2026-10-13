NASA'nın Mars aracı tarih yazdı! 5,5 yılda 15 yıllık rekoru kırdı

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NASA, Perseverance'ın Mars misyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre araç, Mars'taki 2 bin 6'ncı gününde toplam 45,22 kilometre yol katederek yeni rekora imza attı.

Perseverance, 2004-2018 yılları arasında Mars yüzeyini araştıran Opportunity aracının 45,16 kilometrelik rekorunu geride bıraktı. Böylece yaklaşık 15 yılda kat edilen mesafeye Perseverance yalnızca 5,5 yılda ulaşmış oldu.

Rekorda otonom navigasyon sistemi etkili oldu

Perseverance'ın kısa sürede bu mesafeyi katetmesinde, engelleri tespit ederek güvenli güzergâhı belirleyen AutoNav adlı otonom navigasyon sistemi önemli rol oynadı.

Araç, toplam yolculuğunun yüzde 90'ından fazlasını bu sistem sayesinde insan müdahalesi olmadan gerçekleştirdi. Otonom navigasyon teknolojisi, Mars'ın zorlu yüzey koşullarında aracın daha güvenli ve verimli ilerlemesine olanak sağladı.

NASA, Mars görevini 2028'e kadar uzattı

NASA, Perseverance'ın Mars'taki çalışmalarını sürdürmesi için görev süresini uzattı. Aracın, Jezero Krateri'nin kenarındaki keşif faaliyetlerine yaklaşık 2028'in sonuna kadar devam etmesi onaylandı.

Geçmişte bir gölün bulunduğu düşünülen Jezero Krateri, Mars'ın jeolojik geçmişini ve mikrobiyal yaşamın ortaya çıkmasına elverişli koşulların varlığını araştırmak açısından önem taşıyor.

Mars'ta geçmiş yaşamın izleri aranıyor

Perseverance, Mars yüzeyinde yalnızca mesafe rekoru kırmakla kalmıyor, aynı zamanda Kızıl Gezegen'in geçmişine ilişkin önemli veriler topluyor.

Araç, daha önce Cheyava Falls adı verilen bir kaya üzerinde, geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine işaret edebilecek özellikler keşfetmişti. Bilim insanları, bu tür bulgular üzerinden Mars'ın geçmişte yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.