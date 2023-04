NASA'nın Mars'taki helikopterinin fotoğrafı paylaşıldı

NASA, minik helikopter Ingenuity'nin görselini "Ingenuity'nin ilk uçuşundan bu yana elde edilen en iyi fotoğrafı" diye niteledi.

Perseverance, 16 Nisan'da helikopterin yaklaşık 23 metre yakınına gitti. Bu esnada çekilen ve salı yayımlanan fotoğrafta, helikopterin pervanesinde biriken Mars toprağı dikkat çekiyor.

Perseverance ve Ingeniuty'le ilgilenen NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, biriken toza rağmen helikopterin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Minik helikopter Şubat 2021'de Perseverance'ın karnındaki bölmede Mars yüzeyine inmiş ve Kızıl Gezegen'de uçan ilk hava aracı unvanını almıştı.

Helikopterin sadece 5 kez uçması planlanıyordu ama ömrü düşünüldüğünden çok daha uzun oldu. Hava aracı 13 Nisan'da 50. kez Mars'ta havalandı. Ingenuity bu uçuşta 145,7 saniyede 322,2 metre yol kat etti. 15 metre havalanan araç, irtifa rekorunu da kırdı.

NASA, Ingenuity'nin uçuş denemelerinden gelen bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirmeyi hedefliyor. Bu helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde kullanılacak.

Bu görevler sırasında astronotlar için yük taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek.

